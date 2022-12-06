Ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı

Cuma akşamlarının rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Diziden ayrılan usta oyuncunun başka bir projede yer alacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisi bu sezon hem ekranda aldığı reyting, hem de dijital izlenme rakamlarıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun yıldızını daha da parlatan dizinin ekibinden geçen günlerde Cansu Fırıncı ayrılmıştı. Fırıncı hikayesi başta planlandığı gibi ilerlemediği için yapım şirketiyle anlaşarak projeye veda etti.

Bu arada dizide bir ayrılık daha yaşandı. Cuma akşamlarına damga vuran rekortmen dizide Halis Ağa’nın arkadaşı Necip Usta rolüne hayat veren usta aktör Menderes Samancılar da artık konuk oyuncu olarak renk kattığı Yalı Çapkını’nda rol almayacak.