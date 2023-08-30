Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

"Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde ve "Hokkabaz", "Dedemin İnsanları" gibi pek çok filmde rol alan oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun bir süredir tedavi gördüğü belirtildi.

Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner sosyal medya hesabında, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünal Silver Kimdir ?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey GüneyDizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunuMahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.