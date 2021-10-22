Ünlü oyuncu Ümit Erdim'den ilginç yorum: 'Şişmanlar yalancıdır'
Özel bir kanalda TV programına konuk olan ünlü oyuncu Ümit Erdim, "Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum" ifadesini kullandı.
Magazin 22.10.2021, 10:13
Haber Global ekranlarında yayınlanan programda Ümit Erdim, şu ifadeleri kullandı:
"Eski şişman olarak konuşuyorum. Bir de konuşmaya hakkım var. Çünkü o tarafı da biliyorum. Ben burada konuşma hakkını kendimde görüyorum. Şöyle bir problem var. Şişmanlar yalancıdır. Şişmanlar birilerine yalan söyler demiyorum, her şeyden önce kendine yalan söyler. şişman adam kendini ikna etmek zorundadır. Bu ameliyat olmadan önceki 15 yıl boyunca kendime yalan söyledim. Ya işte böyle çok mutluyum. Aslında bu da bir tarz. Şişman insan kendine hep yalan söyler. Dediniz ya az önce neden hep sempatik denir, çünkü başka çareniz yok. Kendinizi buna inandırırsınız başka çareniz yoktur. Ancak diğer tarafa geçince bu gerçeklerler yüzleşirsiniz"
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