Ünlü oyuncu Teşkilat'a veda mı ediyor?

Pazar akşamı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu seçilen Çağlar Ertuğrul ödül konuşması yaptığı sırada arkasına dönüp bakmış ve “Biri arkamdan mimik yapıyor sandım” diyerek Tamer Karadağlı'ya gönderme yapmıştı.

Bu olay sonrası sosyal medyada, "Teşkilat izlemiyoruz" etikesi gündem olmuştu.

FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

Bütün bu gelişmelerin ardından Teşkilat dizisinin 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 12 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde Serdar şoku yaşanacak.

MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Serdar ise "Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün" diyerek başına silahı dayıyor.

Serdar'a ne olacağı ve Çağlar Ertuğrul'un diziye veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya’dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz’deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra’nın Almanya’da işleri yoluna koyması gerekmektedir.