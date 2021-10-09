Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in yeni dizisi belli oldu

Son olarak Mucize Doktor ile ekranlarda yer alan ve performansı ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Taner Ölmez, yeni proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Taner Ölmez, dijital platformda yayınlanan Alef isimli dizinin 2. sezonunda başrol olarak yer alacak. Ölmez'in partneri ise Aybüke Pusat oldu. İkili proje için kolları sıvadı ve okuma provasında biraraya geldi.