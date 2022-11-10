Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın spor salonunda kaza geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Magazin 10.11.2022, 18:18
Oyuncu Şükrü Özyıldız, spor yaparken ayağını zedeleyince apar topar hastaneye kaldırıldı. Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığı belirtildi.
Snob Magazin'in haberine göre; Özyıldız spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.
Ünlü oyuncunun yakın çevresi talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.
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