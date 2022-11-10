Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un yeni adresi belli oldu
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yeni dizisini duyurdu.
Magazin 10.11.2022, 14:13
Arka Sokaklar dizisindeki Mesut Komiser karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. Çoruh, sosyal medya hesabından Afşin Kum'un romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir fotoğraf paylaştı.
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, 16 sezonun ardından diziden ayrıldı. Çoruh, sosyal medya hesabından yeni dizisini duyurdu.
Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaşan Şevket Çoruh, "Burdayım" notunu düştü.
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