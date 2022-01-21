Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aracına saldırı girişimi
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca, dün akşam saatlerinde Etiler'de eve giriş yapmak üzereyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmeli saldırıda bulunuldu.
Magazin 21.01.2022, 09:50
Olay sırasında Sarıkaya'nın aracın içinde olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı girişimi nedeniyle Sarıkaya'nın şoförü Etiler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay sonrası Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen, oyuncunun evine gitti.
Kaynak: Tv100
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