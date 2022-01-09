Ünlü oyuncu Sera Tokdemir'in acı günü

Ünlü oyuncu Sera Tokdemir'in amcası Yücel Tokdemir'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.Amcası ile aynı gün korona virüse yakalanan oyuncu, virüsü yenerken amcası koronaya yenik düştü.

Sera Tokdemir, sosyal medya hesabı Instagram'dan amcası ile paylaştığı karesine şu notu düştü:

“Diğer amcalarıma amca derken bir tek sana emmi diyerek büyüdüm ben... Aynı gün Covid olduk... Aradın beni... Ben iyileşirim sen iyileşmeye bak diye güldün... Güldürdün... Ben iyileştim sen iyileşemedin... Benim yakışıklı, bi tanecik canım emmim, babamla kavuştunuz... Allah mekanını cennet eylesin... Amcam Yücel Tokdemir'i kaybettik... Çok üzgünüm... Başımız sağ olsun...”

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