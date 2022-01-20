Ünlü oyuncu Seda Tosun'un acı günü
Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize’ filminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Seda Tosun’un Amasya Merzifon’da yaşayan babaannesi hayatını kaybetti.
Magazin 20.01.2022, 18:35
Ünlü oyuncu Seda Tosun, babaannesinin vefatıyla yıkıldı. Oyuncu, Merzifon'da yaşayan babaannesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Babasının babaannesinin mezarına toprak atarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
“Babam, babaanneme toprak atarken… Babaannem vefat etmiştir.. Allah rahmet eylesin..”
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