Ünlü oyuncu Seda Bakan, Murat Boz'a sahip çıktı

Oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla ile Bebek trafiğinde objektiflere takıldı.

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, evi için alışveriş yapan Bakan, “Evimizi yeniledik. Dekorasyon için iki kişiyle anlaştık, bazen paramızla rezil de olduğumuz oldu. Dolar arttıkça, her şey pahalandı. Kayınvalidemde kalıyorduk bir süredir. Şimdi kendi evimize geçiyoruz” diye konuştu.

Leyla ise elindeki Türk bayrağı ile annesinin verdiği röportajı izledi. Geçtiğimiz ay Murat Boz’u, setteki oyuncuların istemediğine yönelik haber çıkmıştı.

“Haksızlık yapılıyor”

Rol arkadaşı Seda Bakan, “Murat çok disiplinli biri. Bu işi de çok iyi becerdi” diyerek arkadaşına haksızlık edildiğini dile getirdi.