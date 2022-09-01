Ünlü oyuncu Seda Bakan bebeğini kucağına aldı
Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Oyuncu, kızı Ela'yı kucağına aldı.
Magazin 01.09.2022, 18:08
Oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.
Ela bebek doğdu
Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğunu bugün dünyaya getirdi.
Güzel haberi Seda Bakan'ın yakın dostu Hadise, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu.
Çift, bu sabah İstanbul’da bir hastanede dünyaya gelen kızlarına Ela ismini verdi.
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