Ünlü oyuncu Pınar Altuğ isyan etti: 'Adam değiller'

Pınar Altuğ isyan etti. Rusya'nın geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sonrası bazı kişiler tarafından Ukraynalı kadınlara yönelik çirkin paylaşımlar yapıldı. Pınar Altuğ, o kişilerle ilgili ağır konuştu.Ünlü oyuncu, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına, "Evladını korumaya çalışan, savaştan kaçan bir kadın için böyle bir cümle sarf edilmesi çok ağır. Bunları söyleyenler nefes almasın!" "Bir insanın aklına, savaş ortamında böyle bir şey nasıl gelebilir? Ben onlara 'Adam değil' diyorum. Adam, erkek merttir" dedi.

Altuğ, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili ise "Çok üzgünüm, koca dünya yetmiyor. Yani 2022'de hâlâ savaşlar var. Gerçekten canım yanıyor, çok üzgünüm. Çocuklar, kadınlar, evlatlarından uzaklaşan adamlar, çok korkunç" şeklinde konuştu.

47 yaşındaki oyuncu, "Dizi yapmak istemiyor musunuz?" sorusuna, "Çok cazip bir şey gelmesi lazım. Dönerim, güzel iş olsa neden olmasın? İşim bu benim. Mesele gitmek dönmek değil, bir yere gitmedim. İyi bir proje olursa her zaman buradayım" yanıtını verdi.





Milliyet