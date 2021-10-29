Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması
Oyuncu Nesrin Cavadzade, komedi türündeki 'Zoraki Misafir' filminin önceki gün Kanyon'da gerçekleşen galasına, annesi Feride Hanım ile birlikte katıldı.
Magazin 29.10.2021, 14:24
Arkadaşlarına destek vermek amacıyla film galasına geldiğini söyleyen Nesrin Cavadzade’nin, annesi Feride Hanım'a olan benzerliği dikkat çekti.
Şimdilerde 'Kalp Yarası' adlı dizide başrolde yer alan meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan, 'ayrılık' haberleriyle magazin gündemine gelen güzel oyuncu, evlilik sorularına “Bu işler kısmet” cevabını verdi.
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