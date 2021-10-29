Ünlü oyuncu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştı

Fulya Zenginer, hamile olduğunu açıkladı. 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu, haberi Instagram'dan duyurdu.

Eşiyle ultrason fotoğraflarını paylaşan Zenginer, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" diye yazdı. Zenginer'in karnının büyüdüğü görüldü.

Snob Magazin