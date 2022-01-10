Ünlü oyuncu Murat Eken'in son hali şaşırttı
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Murat Eken, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada çok konuşuldu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Murat Eken'in son hali sosyal medya kullanıcılarının "Ulan yıllar acımanız yok mu?" yorumlarına neden oldu.
1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Eken, Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde okumaya başladı.
Ancak 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü bırakıp Türkiye'ye geri döndü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almaya karar veren oyuncu, çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Murat Eken, bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Murat Eken'in son haline, ''Ulan yıllar acımanız yok mu?'' ve ''Abi çok yaşlanmışsın, bu ne ya!'' gibi yorumlar yapıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta de Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11