Ünlü oyuncu Murat Eken'in son hali şaşırttı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Murat Eken'in son hali sosyal medya kullanıcılarının "Ulan yıllar acımanız yok mu?" yorumlarına neden oldu.

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Eken, Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde okumaya başladı.

Ancak 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü bırakıp Türkiye'ye geri döndü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almaya karar veren oyuncu, çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Murat Eken, bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Murat Eken'in son haline, ''Ulan yıllar acımanız yok mu?'' ve ''Abi çok yaşlanmışsın, bu ne ya!'' gibi yorumlar yapıldı.