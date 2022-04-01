Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yeni imajıyla şaşırttı

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerinde rol aldıktan sonra Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Mete Horozoğlu'nun yeni imajını görenleri, oyuncuyu tanıyamadı.

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu bir süre önce Türkiye'den ayrılarak ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu oyunculuk yapmaktan uzaklaştı. Ünlü oyuncu son günlerde yeni imajıyla gündemde. Sakallarını uzatıp, saçlarını ördüren Mete Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı.Horozoğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun takipçileri "Havanız değişmiş", "Harika olmuş" yorumlarında bulundu.