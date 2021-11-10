Ünlü oyuncu 'Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor

Birkan Sokullu Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi isimlerin başrollerini paylaştığı OGM Pictures yapımın TRT 1 için hazırladığı, 'Masumlar Apartmanı' dizisine bir oyuncu veda edecek.

İddiaya göre; dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz'ün kadroya dahil olmasıyla dizide Rüya'nın hikayesinin son bulacağı öne sürüldü. İlerleyen bölümlerde Rüya'nın hikayesinin son bulmasıyla Melisa Şenolsun diziye veda edecek.