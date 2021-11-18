Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den evlilik açıklaması

Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay vermekten kaçınan Bürsin, ''Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz'' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, ''Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu.'' ifadelerini kullandı.

REKABET HALİNDE DEĞİLİM

Sosyal medyada Can Yaman ile kıyaslanması hatırlatılan oyuncu, ''Ben rekabet halinde değilim. Olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz.'' dedi.

"KENDİ DÜNYAMIZDA MUTLUYUZ"

Sevgilisi Hande Erçel ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Kerem Bürsin, ''Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz'' dedi.

"EVLENMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, ''İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken" dedi.

Snob Magazin