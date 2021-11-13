Ünlü oyuncu eşinden tek celsede boşandı
Oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, müzisyen eşi Demir Yağmur’dan boşandı.
Magazin 13.11.2021, 09:35
‘Aşk Laftan Anlamaz’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ ve ‘Babil’ gibi dizilerde rol alan Gözde Kocaoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Demir Yağmur ile 2015 yılında evlenmiş, 2018 yılında ise çiftin bir kızı olmuştu. Ancak ilk zamanlar iyi giden evlilikleri uzun sürmedi.
Gözde Kocaoğlu, evliliğinin altıncı yılında İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Dün görülen boşanma davasına, Gözde Kocaoğlu ile Demir Yağmur katıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Mahkeme, protokol gereği çocuğun velayetinin anneye verilmesine hükmetti.
Kaynak: Hürriyet
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