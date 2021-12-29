Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Paramparça', 'Hanımın Çiftliği', 'Sessiz Fırtına' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol alan oyuncu Erkan Petekkaya, bu sabah Kavacık Medistate Hastanesi'nde böbrek ameliyatı oldu.
Magazin 29.12.2021, 15:38
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl?
Petekkaya'nın ameliyatının 1 saat 45 dakiak sürdüğü öğrenildi.
Ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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