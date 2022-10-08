Ünlü oyuncu Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 'Çöp Adam' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sangu'nun canlandıracağı karakter ve partneri de belli oldu.
Magazin 08.10.2022, 18:26
Çöp Adam dizisiyle el sıkışan Elçin Sangu sürpriz yaptı. Peri isimli bir banka müdürü karakterine hayat verecek olan Sangu'nun yeni dizisi Star TV'de yayınlanacak.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE PARTNER OLDULAR
Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Engin Altan Düzyatan ile partner olan Elçin Sangu çok konuşulacak sahnelere imza atıyor.
KONUSU MERAK UYANDIRDI
Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor.
Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.
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