Ünlü oyuncu Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor

Çöp Adam dizisiyle el sıkışan Elçin Sangu sürpriz yaptı. Peri isimli bir banka müdürü karakterine hayat verecek olan Sangu'nun yeni dizisi Star TV'de yayınlanacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE PARTNER OLDULAR

Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Engin Altan Düzyatan ile partner olan Elçin Sangu çok konuşulacak sahnelere imza atıyor.

KONUSU MERAK UYANDIRDI

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor.

Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.