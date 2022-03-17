Ünlü oyuncu Demet Evgar nikah masasına oturdu
Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
Magazin 17.03.2022, 18:14 17.03.2022, 18:18
Sevilen oyuncu Demet Evgar ve başarılı işletmeci Levent Babataş ile bugün aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi.
Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.
Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.
“Evet” dedikleri sırada espri dolu anların yaşandığı törende Demet Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.
Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.
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