Ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı', 'Atiye' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti.
Magazin 20.08.2022, 18:14
Acı haberi, oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
Usta oyuncu Civan Canova'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Acı haberi, oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Dermancıoğlu, Civan Canova ile bir karesini paylaşarak altına şu notu düştü:
“Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan’ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim, belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim.”
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