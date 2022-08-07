Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ekranlara geri dönüyor
Televizyonda dizi ve sunuculuk projelerinde uzun zamandır ara veren Ceyda Düvenci ekranlara geri dönüyor.
Magazin 07.08.2022, 11:14
Televizyonda dizi ve sunuculuk projelerinde uzun zamandır ara veren Ceyda Düvenci yeni yayın döneminde Bambaşka Sohbetler ile NTV ekranlarında olacak.
Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Hafta için her gün yayınlanacak, çok farklı sorular ve sohbetlerin olacağı bu programda ünlülerin hiç görmediğiniz sıra dışı halleri, sırları ve ilk kez duyacağınız cevapları yer alacak.
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