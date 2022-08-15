Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü!

Oyuncu Cem Davran, annesi Naciye Ayfer Davran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Davran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Canım annem, bir tanem vefat etti" dedi.

Oyuncu Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran hayatını kaybetti. Annesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti." dedi.

Naciye Ayfer Davran, yarın öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.