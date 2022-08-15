Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü!
Oyuncu Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medyadan verdi.
Magazin 15.08.2022, 09:21
Oyuncu Cem Davran, annesi Naciye Ayfer Davran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Davran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Canım annem, bir tanem vefat etti" dedi.
Oyuncu Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran hayatını kaybetti. Annesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti." dedi.
Naciye Ayfer Davran, yarın öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
24
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|4
|4. Beşiktaş
|2
|4
|5. Gaziantep FK
|2
|4
|6. Başakşehir
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Antalyaspor
|2
|3
|9. Galatasaray
|2
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Keçiörengücü
|1
|1
|9. Rizespor
|1
|1
|10. Adanaspor
|0
|0
|11. Bandırmaspor
|0
|0
|12. Erzurumspor
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Tuzlaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Real Madrid
|1
|3
|4. Real Sociedad
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Celta Vigo
|1
|1
|7. Espanyol
|1
|1
|8. Barcelona
|1
|1
|9. Rayo Vallecano
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|0
|0
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Elche
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Almeria
|1
|0
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Cadiz
|1
|0
|19. Girona
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0