Ünlü oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı

Oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülenen olay anı sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ünlü oyuncu olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polisler, ünlü oyuncuyu güçlükle sakinleştirip, aracına bindirdi.

Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan ünlü oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü şikayetçi olduğunu söyledi. Ancak hakkında herhangi bir işlem yapılmayan oyuncu olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından ünlü oyuncuya tepkilerin hedefinde yer aldı.