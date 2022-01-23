Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü!
Bülent Şakrak'ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Magazin 23.01.2022, 17:58
2015 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten Okan Ali Şakrak adında bir oğlu olan 44 yaşındaki Bülent Şakrak, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Meral Şakrak hayata gözlerini yumdu.
'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan ve şimdilerde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil'le birlikte rol aldığı 'Yaratılan' adlı dijital diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bülent Şakrak, acı haberle yıkıldı.
Acı haberin ardından sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden Meral Şakrak'ın fotoğrafını yayınlayan Ceyda Düvenci, paylaşımına "Canım Meral annem..." notunu düştü.
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