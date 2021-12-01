Ünlü oyuncu Barış Arduç’un eski mesleğini duyanlar şaşırdı
Son dönemin en popüler oyuncularından olan Barış Arduç’un, eski mesleğini duyanlar şaştı kaldı.
Magazin 01.12.2021, 13:16
Barış Arduç, şimdilerde TRT1 ekranlarındaki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. Ancak Arduç'un asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamadı.
ESKİ MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ...
Barış Arduç ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile’de cankurtaranlık yapmış.
KÖTÜ ANISINI ANLATTI
GQ dergisine konuşan Arduç, "Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla" diyerek unutamadığı anısını şöyle anlattı:
"Bir hala-yeğen vardı. Onlara yetişemedim, boğuldular. Çok kötü olmuştum, rüyalarıma giriyorlardı. İki yıldır baş etmeyi öğrendim."
Snob Magazin
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