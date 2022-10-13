Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'dan ayrılık açıklaması

Basın mensuplarına poz veren dörtlüden İsmail Ege Şaşmaz, “Barış Akarsu filmim yakında vizyona girecek. Çok heyecanlıyım" dedi.





'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İkili, birbirlerini sosyal medyan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması sorulunca Aytaç Şaşmaz üzüntülü bir ifade ile “Konuşmak istemiyorum” diyerek ayrılık haberlerini yalanlamadı.