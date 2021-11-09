Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın acı günü

29 yaşındaki başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, babasını kaybetti. Turan, şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü paylaşıyordu. Dizi çekimleri sebebiyle İzmir'de bulunan güzel oyuncu, babasının ölümüyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.