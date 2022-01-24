Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan geçen hafta memleketi Mersin’de yoğun bakıma alınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti.
Bugüne kadar onlarca tiyatro, sinema çekimi dizi filmde rol alan usta aktörün başrolünde oynadığı son filmi Dilberay bu cuma vizyona girecek.
Oyuncu Ayberk Pekcan (51), ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.
Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:
“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”
Kaynak: Hürriyet
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