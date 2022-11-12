Ünlü oyuncu Aslı Enver nikah masasına oturdu

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

"TESADÜFEN TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"

Sürpriz nikahın ardından fotoğrafları ve duygularını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" dedi.

ASLI ENVER'İN EŞİ BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

İş insanı Berkin Gökbudak, 12 Kasım 2022'de oyuncu Aslı Enver ile evlendi.