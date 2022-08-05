Ünlü oyuncu Arda Kural darp iddiasıyla gözaltına alındı
Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler atlatan daha sonra oyunculuğa geri dönen Arda Kural, İstanbul'da gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları nedeniyle zor günleri geride bırakan Oyuncu Arda Kural, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir mekanın işletmecisi ile kavga ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kural'ın iddiaya göre İstanbul Büyükçekmece'de dün gece saatlerinde bir mekanın işletmecisiyle kavga edip darp etti.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan polis, Kural’ı gözaltına alarak Emniyet'e götürdü. Arda Kural, Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ailesiyle de kavga etti, uzaklaştırma kararı verildi
Kural’ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.Arda Kural’a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği belirtildi.
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