Ünlü mankenden itiraf: 'Fakir biriyle sevgili olamam'
Ünlü model Simge Ünal, City's Nişantaşı çıkışında kameralara yakalandı. Meslektaşı Özge Ulusoy'un "Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar?" sözlerini değerlendiren Ünal, "Özge'ye katılıyorum. Sevgili olacağım kişiyle yaşam standartlarımın aynı olması gerekiyor" dedi.
Magazin 21.11.2021, 10:01
Snob Magazin'in haberine göre; Giyim tarzıyla bakışları üzerinde toplayan model, alışveriş için mağazaları dolaştı.
"ÖZGE'YE KATILIYORUM"
Meslektaşı Özge Ulusoy'un "Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar?" sözlerini değerlendiren Ünal, "Özge'ye katılıyorum. Sevgili olacağım kişiyle yaşam standartlarımın aynı olması gerekiyor" dedi.
"BANA AYAK UYDURMASI GEREKİYOR"
Sözlerini sürdüren Ünal, "Yanıma yakışan biri tabii ki olmalı ama gittiğimiz yerlerde de bana ayak uydurması gerekiyor. O yüzden fakir biriyle sevgili olamam. 'Geliri düşük biriyle sevgili olurum' diyenlerin bugüne kadar birlikte olduğu kişilere bakın hep maddi durumu iyi olanlarla birlikte oldukları ortaya çıkar.
Onlar da gerçeği söylemekten kaçınıyor" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.
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