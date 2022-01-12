Ünlü manken 18 yaşında koronavirüse yenik düştü

18 yaşındaki genç manken Valentina Boscardin Mendes, Covid-19'a yenik düştü. Tam aşılı olduğu öğrenilen Valentina Boscardin Mendes'in annesinden açıklama geldi.

TAM AŞILIYDI

Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden tam aşılı genç modelin ölümü tüm dünyayı şoke etti.

Genç model, annesinin "sağlıklı" olduğunu ve aşılarının tam olduğunu iddia etmesine rağmen, Covid-19'a bağlı komplikasyonlardan öldü.

ZATÜRREYE YAKALANDI

18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, Brezilya'daki memleketi Sao Paulo'da hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi.

KIZINI KAYBEDEN ANNEDEN İLK AÇIKLAMA

Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümü sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın. "