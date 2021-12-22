Ünlü futbolcu İrfan Can Kahveci baba oluyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci baba oluyor. İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci, müjdeli haberi Instagram paylaşımıyla duyurdu.Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci, yaptığı paylaşımla çocukları olacağını duyurdu. İrfan Can da yaptığı yorumla çocuğun cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamış oldu.

Gözde Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı.

İrfan Can, eşinin paylaşımına "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum." yorumunu bıraktı.

Gözde Kahveci'nin paylaşımına Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan ve Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın nişanlısı Peri Ispartalı da yorum bıraktı.