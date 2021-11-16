Ünlü fenomenin estetiksiz hali görenleri şoke etti
Son yıllarda sosyal medyanın dikkat çeken fenomeni Rachel Araz'ın estetiksiz fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Magazin 16.11.2021, 09:17 16.11.2021, 09:23
Lüks yaşansıtıyla dikkat çeken ünlü fenomen Rachel Araz'ın okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı.
33 yaşındaki Araz'ın bu halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
ESTETİK AÇIKLAMASI
İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan Araz, geçtiğimiz aylarda estetik iddiasına cevap vermişti.
ESTETİK AÇIKLAMASI
İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan Araz, geçtiğimiz aylarda estetik iddiasına cevap vermişti.
Rachael Araz Kiresepi'nin gerçek adının ise 'Raşela Funda Araz' olduğu da ortaya çıktı.
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