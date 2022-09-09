Ünlü fenomenin çocuğuna verdiği ismi duyanlar şaştı kaldı!

Dila Tarkan, 2019’dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer’den şubatta Miami’de evlilik teklifi almış, martta Yunanistan’da mutluluğa imza atmıştı.

Hamile olan Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda doğum yaptı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer çiftinin çocuklarına verdiği isim belli oldu.

Dila Tarkan, bebeğinin isminin 'Luca Kartal' olduğunu açıkladı.

DİLA TARKAN KİMDİR?

Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmektedir.

Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile evlidir. Bu evlilikten 'Luca Kartal' adında bir oğlu bulunuyor.

DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?

Dağhan Doğruer, 1993 yılında doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.