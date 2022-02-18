Ünlü DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

Ünlü DJ Suat Ateşdağlı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Oğlu Emir Ateşdağlı, babasının anjiyo olduğunu söyleyerek, gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Ateşdağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babam Suat Ateşdağlı’yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşahede altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray tribün gruplarından ultrAslan da ‘geçmiş olsun’ mesajı yayınladı:

"Eski ultrAslan başkanlarımızdan Suat Ateşdağlı’nın rahatsızlanarak kalp krizi geçirdiğini öğreniyoruz. Suat Ateşdağlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, acil şifalar diliyoruz. Tekrar daha güçlü aramıza dönmen dileğiyle!"