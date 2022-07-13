Ünlü çiftin nikah tarihi belli oldu

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un 28 Ağustos Pazar günü evleneceği gündeme geldi.

Geçen günlerde düğün törenlerini aratmayan bir nişan merasimiyle evlilik için ilk adımı atan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusuydu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü çiftin 28 Ağustos Pazar günü evleneceği gündeme geldi. Ancak bu tarihin şimdilik söylentiden ibaret olduğu ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç, “Tarih belli değil maalesef… Kim nereden çıkardı 28’i biz de bilmiyoruz” dedi.

Demet Özdemir, Disney Plus’ın Dünyayla Benim Aramda dizisinin ardından bu hafta sonu Netflix’in Aşk Taktikleri 2 filminin çekimlerine başlayacak.

Bu kez Kıvanç Baruönü’nün yöneteceği filmin çekimleri Ağustos ayında bitecek.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 14 Şubat’ta evlilik kararı aldıkları Sarıyer’deki masalsı otelde nikah masasına oturacak.