Ünlü çiftin nikah tarihi belli oldu
Ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikah tarihi belli oldu.
Magazin 26.07.2022, 18:03
Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde sade bir nikah töreniyle evlenecek olan çift, nikahtan bir gün sonra da düğün yapacak.
Son olarak Yasak Elma'da rol alan oyuncu Berk Oktay ve geçtiğimiz aylarda nişanlandığı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, evlilik tarihlerini kararlaştırdı. Yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine devam edecek olan Atiksoy ve Oktay, 9 Eylül’de Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde aile arasında bir nikah yapacak.
Ünlü çift, nikahın bir gün ardından da Polonezköy’de yakın dostlarının katıldığı bir düğün yapacak.
Oktay ve Atiksoy, dizi çekimleri nedeniyle balayına daha sonra çıkacak.
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