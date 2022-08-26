Ünlü çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Fahriye Evcen- Burak Özçivit çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen, doğum için gün sayarken ünlü çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti merakla bekleniyordu.

'Çalıkuşu' adlı dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2017 yılında dünya evine giren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini 'Karan' adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit çifti, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; Burak Özçivit ile dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen çiftinden beklenen haber geldi. Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikinci bebekleri de erkek olacak.

Doğum için gün sayan ikili, mutlu haberi aileleriyle paylaştı.

İkinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim"