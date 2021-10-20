Ünlü çift barıştı mı? Bige Önal'dan dikkat çeken hamle

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.6 yıllık ilişkilerini sürpriz şekilde sonlandıran çift, geçtiğimiz haftalarda barıştıkları iddialarıyla gündeme gelmişti.

Barışma iddialarını kuvvetlendiren hamle Bige Önal geldi.





Son dönemde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan İynemli, yeni fotoğraflarını paylaştı. Yakışıklı oyuncuya ilk beğeni ise Bige Önal'dan geldi.

Bu beğeni ile birlikte ünlü çiftin barıştığı ortaya çıktı.Çukur dizisinde hayat verdiği 'Yamaç' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin, uzun soluklu bir ilişki yaşadığı meslektaşı Bige Önal ile ayrıldığı haberi, magazin gündeminde ses getirmişti.