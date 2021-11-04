Ünlü aktör 28 milyon doları ödemedi, uzay yolculuğuna çıkmadı
ABD'li ünlü aktör Tom Hanks, Jeff Bezos'un kendisine uzay yolculuğu için teklifte bulunduğunu ancak kendisinin 28 milyon dolarlık ücreti ödemek istemediği için bu teklifi kabul etmediğini söyledi.
Magazin 04.11.2021, 23:02
Amerikan ABC kanalında Jimmy Kimmel'ın programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın sorusu üzerine Blue Origin'in sahibi olan Bezos'un, kendisini uzay yolculuğuna davet ettiğini doğrulayarak, "Ancak ücretini ödemem gerekiyordu." diye ekledi.
Uçuşun 28 milyon dolara mal olduğunu belirten Hanks, "Maddi durumum iyi ama 28 milyon dolar ödemem." dedi.
Öte yandan Insider, Tom Hanks'in, Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna katılacağını yazdı.
"Star Trek" (Uzay Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, geçen ay Blue Origin tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katılarak uzaya çıkan en yaşlı insan olmuştu.
Kaynak: AA
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