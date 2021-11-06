Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya'yla ilgili şaşırtan itiraf
Umut Evirgen'den şaşırtan bir açıklama geldi. Evirgen, teve2 Magazin Masası muhabiri Barış Agil'e güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen'in aşk yaşadığı iddiaları bir süredir gündemdeydi.
Serenay Sarıkaya, 2 ay önce yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu. Ancak dün akşam Umut Evirgen'den şaşırtan bir açıklama geldi.
Evirgen, teve2 Magazin Masası muhabiri Barış Agil'e güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.
"Bu haberlerden sıkıldım" demişti...
Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, Eylül ayında gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kayserispor
|11
|14
|13. Sivasspor
|12
|13
|14. Adana Demirspor
|11
|13
|15. Antalyaspor
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Bursaspor
|10
|14
|10. Gençlerbirliği
|10
|14
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Southampton
|11
|14
|13. Brentford
|10
|12
|14. Crystal Palace
|10
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Cádiz
|13
|12
|15. Granada
|11
|11
|16. Celta de Vigo
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
|18. Deportivo Alaves
|11
|10
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6