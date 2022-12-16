Umreye giden Emina Jahovic'in paylaşımı beğeni topladı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in umreye gittiği ortaya çıktı.
Şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son dönemde nafaka açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Sırp şarkıcı, Umre' den fotoğraf paylaştı. İşte o görüntüler…
Çocukları Yaman ve Yavuz’un babası Mustafa Sandal ile evliliğini yaklaşık dört yıl önce sonlandıran Emina Jahovic, Sırbistan ve Türkiye arasında mekik dokuyor.
Uçak biletini gösterdi
Şimdilerde maneviyata yönelen 40 yaşındaki Sırp şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından Medine’ye aldığı bileti paylaştı.
Medine’den ilk poz
Protez tırnaklarını çıkarması dikkatlerden kaçmayan Emina Jahovic, Medine’ye gittiğinde de başörtülü pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
“Erkek, erkek adam gibi davranmalı”
Öte yandan Emina Jahovic geçtiğimiz haftalarda “Ünlü anneler bir yandan çalışıyor ise sizce nafaka almalı mı?” sorusuna; “Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli” yanıtını vermişti.
Kaynak: NTV
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