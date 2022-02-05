'Ülkeyi terk edecek' diyenlere Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi

Sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği Başkanlığını bırakarak yurt dışına yerleşeceğini, müzik çalışmalarına Türkiye'de devam etmeyeceğini duyurmuştu.Sanatçının açıklaması sosyal medyada 'ülkeyi terk edecek' şeklinde yorumlanmasının ardından, Leven'ten yeni bir açıklama geldi. Hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen sanatçı, müzik çalışmalarına İstanbul'da devam edeceğini bildirdi.

Levent'ten uzun zaman sonra bir haber geldi. Önceki akşam Dilber Ay filminin gala gösteriminde kameralara yansıyan ünlü sanatçı, Ahbap Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

"İLK KEZ AÇIKLIYORUM: HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Yurt dışı planlarından söz eden Levent, “İlk kez açıklıyorum. Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurt dışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu, ülkeyi terk ediyor denildi. Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum. Müzikal çalışma için belki arkadaşlarım gelecek İstanbul’a. Darmadağın haberler var. Hiçbir yere gitmiyorum” diye konuştu.