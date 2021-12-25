Uğur Aslan'ın son hali görenleri şoke etti!
Bir dönem müzik listelerini altüst eden 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Uğur Aslan, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.
Magazin 25.12.2021, 11:34 25.12.2021, 11:37
2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı ve şair Uğur Aslan, değişimiyle şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, Uğur Aslan'ın son haline, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'' ve ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.
İşte Uğur Aslan'ın son hali:
10
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|19
|17. Bursaspor
|17
|18
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|17
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|17
|7
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|P
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|15
|11
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|18
|10
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|17
|10
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
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|46
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|18
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|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
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|30
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|29
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