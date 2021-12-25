Uğur Aslan'ın son hali görenleri şoke etti!

2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı ve şair Uğur Aslan, değişimiyle şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, Uğur Aslan'ın son haline, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'' ve ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Uğur Aslan'ın son hali: