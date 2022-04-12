Türkiye’nin bugüne kadar Google’da en çok aradığı sinema oyuncusu belli oldu
Google, Türkiye'deki sinema oyuncusu aramalarının ilk sırasında Kemal Sunal’ın yer aldığını bildirdi.
Magazin 12.04.2022, 17:15 12.04.2022, 17:20
Google verilerine göre, Türkiye'nin en çok merak ettiği sinema oyuncusu Kemal Sunal oldu. Google, Türkiye'deki sinema oyuncusu aramalarının ilk sırasında Kemal Sunal’ın yer aldığını duyurdu.
Google Türkiye, geçen hafta açtığı resmi Twitter hesabında hem dünyada hem de Türkiye’de en çok merak edilen konuları keşfetmeye imkan veren Google Trends sonuçlarına sıklıkla yer veriyor.
Verilere göre 2000’de ölen ve bugün 7’den 70’e herkesin severek izlemeye devam ettiği usta sanatçı Kemal Sunal, Türkiye’nin bugüne kadar Google’da en çok aradığı sinema oyuncusu oldu.
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